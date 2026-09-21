ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿರುವ ಕಾಜಲ್, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಮಾತುಕತೆ?
ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್!
ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದರಿಂದ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನತ್ತಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು, ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಜಲ್ ಮಾತು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಜಲ್, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪತಿ ಗೌತಮ್ ಕಿಚ್ಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಕೆಲ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿನ್ನರ್ ವೇಳೆ ಫೋನ್ಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ!
ಕಾಜಲ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವುದು, ದಿನವಿಡೀ ನಡೆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದರೂ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬಹುದು
ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾಜಲ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಬದಿಗಿಡುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.