ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ 'ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಆಹಾರ ಕಲಬೆರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಜಲ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಕಲಬೆರಕೆ ಕುರಿತ 'ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಕಾಜಲ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಥೆಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಘಾತವಾಯಿತು ಎಂದರು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ತಾನು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಯಿತು ಎಂದರು. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆಘಾತವಾಯಿತು.
ಆ ಭಯದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಲು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರೂರಿ ತಾಯಿ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು. ಕೇವಲ ಹಾಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತಾನು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗಿನ 5 ನಿಮಿಷದ ಡೆಲಿವರಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ? ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಚೇತನ್ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ 'ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಹೇಳಿದರು. 6 ವರ್ಷದ ಮಗುವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಹಾರ ಮಾಫಿಯಾದ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ವಕೀಲೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ
ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವೇ 'ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಸಿನಿಮಾ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೈನ್' ನಂತಹ ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಹೇಳಿದರು.