ನಟಿ ಅಂಬಿಕಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದವರು. ಅಂಬಿಕಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ವಿದೇಶಿ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ನಟರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಅಂಬಿಕಾ, ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಅಂಬಿಕಾ, ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ರಾಧಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೇರಳದ ಕಲ್ಲಾರ ಕುಂಜಿನ್ ನಾಯರ್ ಹಾಗೂ ಸರಸಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಅಂಬಿಕಾ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಸರಸಮ್ಮ ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಟಿಆರ್ನಿಂದ ಎಎನ್ಆರ್ವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟನೆ!
ಅಂಬಿಕಾ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ‘ಅದ್ದಾಲ ಮೇಡ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಬಳಿಕ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮಾರಾವ್ ಜೊತೆ ‘ವಿಶ್ವರೂಪಂ’, ‘ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಪುಲಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಬಿಕಾ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಜೊತೆ ‘ಪ್ರೇಮ ಮಂದಿರಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್, ಕೃಷ್ಣರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂಬಿಕಾ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ!
ಅಂಬಿಕಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಒಂದೆರಡು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ವಿಜಯಕಾಂತ್, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಡಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅಂಬರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 135 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 165 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಬಿಕಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
ತಂಗಿ ರಾಧಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಅಂಬಿಕಾಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ!
ಅಂಬಿಕಾ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ರಾಧಾಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೂ, ರಾಧಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅಂಬಿಕಾಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಧಾ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂಬಿಕಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಟನಾ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
‘ಅಂಬಿಕಾ ರಾಧಾ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ!
ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ‘ಅಂಬಿಕಾ ರಾಧಾ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ನತ್ತ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಾಯಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಅಂಬಿಕಾ
ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂಬಿಕಾ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ನಾಯಕ ನಟ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ, ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಕೊಂಡವೀಟಿ ಸಿಂಹಾಸನಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ವಿದೇಶಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮದುವೆ.. 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಚ್ಛೇದನ!
ಅಂಬಿಕಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 1988ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಮೆನನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಅವರು ಬಳಿಕ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಅಂಬಿಕಾ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ 1996ರಲ್ಲಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಅಂಬಿಕಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.
ಇನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಅಂಬಿಕಾ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅಂಬಿಕಾ, ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.