ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆದರೆ ಬಡತನದ ಕಾರಣ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆದರೆ ಬಡತನದ ಕಾರಣ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಗೌರವವನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು ಎಂಬುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಿದರು.
ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಇಂದ್ರನ್ಸ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದಿದ್ದರು. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಡತನ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಕೇರಳದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಇಂದ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಶಾಲೆಯ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಶಾಲೆ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಟೈಲರಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾ
ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಇಂದ್ರನ್ಸ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲಿತರು. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು. ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವ ಕೌಶಲ್ಯವೇ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. 1981ರಲ್ಲಿ ‘Choothattam’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಟನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು.
ಕಾಮಿಡಿ ನಟನಾಗಿ ಟೈಪ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಇಂದ್ರನ್ಸ್
1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಮುಖವಾದರು. ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ನಂತರ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು Moneycontrol ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
‘ಆಳೊರಕ್ಕಂ’ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು
ಇಂದ್ರನ್ಸ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ‘Aalorukkam’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು. ನಂತರ ‘Home’ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ 2023ರ National Film Awardsನಲ್ಲಿ Special Mention ಗೌರವ ಪಡೆದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನದಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು ಪುಸ್ತಕ
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗ ತಲುಪಿದರೂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸು ಇಂದ್ರನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ 68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಟರಸಿ ಮಿಷನ್ ನಡೆಸಿದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾನತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವರು ಹಾಜರಾದರು. ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಅಟ್ಟಕುಲಂಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು.
ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಓದು... ಕುಟುಂಬವೇ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇಂದ್ರನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಯಮಿತ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಬಹುತೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅವರು “ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ನೋಡೋಣ” ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆತಂಕವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
7ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್
ಇಂದ್ರನ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. 500ಕ್ಕೆ 297 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 59.4% ಗಳಿಸಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾನತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು 10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾನತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,007 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು.
‘ತಡವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಕನಸನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ
4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಯಣವನ್ನು 68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇಂದ್ರನ್ಸ್ ಅವರ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ. ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಟನಾದರು. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ಬಾಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಪ್ರಯಾಣ ನೇರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನಸುಗಳು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ದಾರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ತಡವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದ್ರನ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.