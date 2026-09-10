Crime News: ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಕುಡಿತ ಬಿಡಿಸಲು ಮಂತ್ರವಾದಿಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬೆರೆಸಿದ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ನಂತರ 10 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಗ್ವಾಲಿಯರ್: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಮದ್ಯದ ಚಟ ಬಿಡಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕನ ಮೊರೆ ಹೋದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರ-ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪತಿಯ ಕುಡಿತದ ಚಟ ಬಿಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿ ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಶೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ
ಈ ಘಟನೆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪತಿಯ ಮದ್ಯದ ಚಟ ಬಿಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಮಲ್ ರಾಥೋರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪತಿಯ ಮದ್ಯದ ಚಟ ಬಿಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಭಸ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರಸಾದದ ಲಡ್ಡು ನೀಡಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ
ಮಹಿಳೆಯ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತಂತ್ರ-ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಲಡ್ಡು ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಭಯಗೊಂಡು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
10 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಶೋಷಣೆ
ಮಹಿಳೆಯ ಮೌನದ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಆರೋಪಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಶೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಮಹಿಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಹಾಗೂ ಪತಿಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. CSP ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ಕಮಲ್ ರಾಥೋರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.