ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಟ್ಟಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ಗುಂಪೊಂದು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಟ್ಟಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಜಗಳವು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು, ಜನರ ಗುಂಪೊಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು AIMIM ನಾಯಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
10 ರೂಪಾಯಿ ವಿವಾದದ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ
AIMIM ಬಹದ್ದೂರ್ಪುರ ಶಾಸಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಬೀನ್ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "10 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆಯ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಅದು ನಂತರ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜಗಳವು ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳು 10 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ನೀಡಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಜೀಮ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ನಂತರ ತನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಕರೆದು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದನು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ
"ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಕೋರರು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಜೀಮ್, ಶೋಯೆಬ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರಿಗೆ ಸುದೀಘ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ವಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಕೊಲೆ ಇದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶಾಸಕ ಮುಬೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಲು, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ನಾವು ರಾಜೇಂದ್ರನಗರದ ಡಿಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, "ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಬಂಧನದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.