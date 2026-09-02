ಖ್ಯಾತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಡಚಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ನಡುವೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಹುಡುಕಾಟ; ಅನುಷ್ಕಾ-ವಿರಾಟ್ ಲಂಡನ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸದಾ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳಾದ ವಾಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಕಾಯ್ ಜೊತೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
‘ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದರಾ ಅನುಷ್ಕಾ?
2025ರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪತಿ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ, ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಡಾ. ನೇನೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣು
ವಿರಾಟ್-ಅನುಷ್ಕಾ ಇಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೂ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ, ಪ್ರವಾಸ, ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಾಲ್ಯ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಲಂಡನ್ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ವಾಮಿಕಾ-ಅಕಾಯ್ಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನ ಆಯ್ಕೆ?
2017ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ, 2021ರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ವಾಮಿಕಾಳನ್ನು ಹಾಗೂ 2024ರಲ್ಲಿ ಮಗ ಅಕಾಯ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ದಂಪತಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ದೂರ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅನುಷ್ಕಾ 2018ರ Zero ನಂತರ ನಟನೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು Chakda Xpress ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಆ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ Clean Slate Filmzನಿಂದಲೂ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದರ ನಡುವೆಯೇ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ’ದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಕಥೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ.