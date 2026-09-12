ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ಕ್ಲೈವ್ ಲಾಯ್ಡ್ರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಮೂರು ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ವಿನ್ನರ್ ಸ್ಟೇಯ್ಸ್ ಆನ್' ಅನ್ನೋ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ, ದ್ರಾವಿಡ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್, ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ವಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್, ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, 1992ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮಣೆ ಹಾಕಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ 213 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 135 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಇಮ್ರಾನ್ 187 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 89 ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಧೋನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂದ ದ್ರಾವಿಡ್
ಆದರೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ರ ಪಾರುಪತ್ಯ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ದ್ರಾವಿಡ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ಗಿಂತ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ಕ್ಲೈವ್ ಲಾಯ್ಡ್ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ್ರಾವಿಡ್, ಕ್ಲೈವ್ ಲಾಯ್ಡ್ಗಿಂತ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿಗೇ ತಮ್ಮ ಮತ ಹಾಕಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಐಸಿಸಿ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು (2007 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್, 2011 ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್, 2013 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ) ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಧೋನಿ. 332 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 178 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಧೋನಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್, ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್, ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದ್ರಾವಿಡ್, ಸ್ಮಿತ್ಗಿಂತ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ರನ್ನು, ಹಾಗೂ ಪಾಂಟಿಂಗ್ಗಿಂತ ಸ್ಟೀವ್ ವಾರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸ್ವತಃ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹಲವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.