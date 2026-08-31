ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಂಡು ದಿಗ್ಗಜ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೆಟರ್" ಎಂದು ಯುವಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 92 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ 15 ವರ್ಷದ ಪೋರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (Vaibhav Suryavanshi) ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟದ ಮೂಲಕ ದಿಗ್ಗಜರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ.. ವೈಭವ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವತಃ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ!
ಯುವಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ.. ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೇ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಭವ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಯುವಿ, 'ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ವೈಭವ್ ಆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗಿಂತ ನೀನೇ ಬೆಟರ್' ಎಂದು ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಜೋನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಚಮತ್ಕಾರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 3 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಅವರು 11 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇವರಿಗೆ ಚೆಂಡು ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ವೈಭವ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ತಾನು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಅಬ್ಬರ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೋನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 81 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 92 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 8 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರೂ, ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.