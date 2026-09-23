1936ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಬೌಲರ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ ಬಡಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಈ ಸತ್ತ ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ, ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 90 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಬೌಲರ್ ಎಸೆದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ (Lord's Museum) ಅಮರವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
1936 ಜುಲೈ 3: ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೇನು?
ಅದು 1936 ರ ಜುಲೈ 3. ಲಂಡನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 'ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ' (Cambridge University) ಹಾಗೂ 'ಎಂಸಿಸಿ' (MCC) ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ (Jahangir Khan) ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟಾಮ್ ಪಿಯರ್ಸ್ (Tom Pearce) ಅವರಿಗೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಎಸೆತವೊಂದನ್ನು ಎಸೆದರು. ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟರ್ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾರಿಬಂದ ಸಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ (Sparrow) ಭಾರಿ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಬಡಿಯಿತು. ಚೆಂಡಿನ ಏಟಿಗೆ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿತು.
ಅದೊಂದು ಕೇವಲ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬಾಲ್ ಎಸೆದಿದ್ದರಷ್ಟೇ. ಆದರೆ, ಆ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎಸೆದುಬಿಡದ MCC, ಆ ಹಕ್ಕಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅದೇ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿ (Mounted) ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 90 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಆ ಸತ್ತ ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಆ ಬಾಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿರುವ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಹಕ್ಕಿ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ನಾಯಕ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತದನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿತು:
- ಮಗ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ: ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಮಜೀದ್ ಖಾನ್ (Majid Khan) ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಾಜಿದ್ ಖಾನ್ (Bazid Khan) ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು.
- ಮೂವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು: ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ (Captains) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಮಜೀದ್ ಖಾನ್: ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ
- ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ - ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ/ಸಹೋದರನ ಮಗ)
- ಜಾವೇದ್ ಬುರ್ಕಿ: ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ
ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ದಾಖಲೆ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಹೆಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ'ಯಂತೆ (Headley Family) ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳ ಪರವಾಗಿ (ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಮರವಾದ ಆಕಸ್ಮಿಕ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬಾಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಯಮಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕದೆ, ತಪ್ಪು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾರಿಬಂದ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, 1936 ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ 'ಡೆಡ್ಲಿ ಎಸೆತ' (Accidental Delivery) ಅವರನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ!