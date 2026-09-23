2012ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್, ಬಳಿಕ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಹಿರಿಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.
2012ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ ಅವರದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು.
2012ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾಯಕ ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. 130 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 111 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅವರು, 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದರು.
ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಶತಕದ ಮೇಲೆ ಶತಕ!
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಝಲಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 112 ರನ್ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ 116 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಭಾರತ ಹಿರಿಯರ ತಂಡ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಹಜವಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಕ್ಷರ್, ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಜತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ನಾಯಕ!
2015ರ ವೇಳೆಗೆ ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ ಕೇವಲ ಅಂಡರ್-19 ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಎ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ, ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಕೇದಾರ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರು.
ಆ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಪರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 235 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ!
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ಗೆ ಭಾರತ ಹಿರಿಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ 21 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 300 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ 15ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಕ್ರಮೇಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ದೆಹಲಿ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರೂ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ.
28ರಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ!
2021ರಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅವರು, ನಂತರ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ 2024 ಮತ್ತು 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ ಅವರ ಕಥೆ, ವಯೋಮಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸು ಹಿರಿಯರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಖಾತರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.