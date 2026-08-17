ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಎತ್ತರವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಬೆ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ (6.6) ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆವರೆಗಿನ ಟಾಪ್ 7 ಆಟಗಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ದೈಹಿಕ ಎತ್ತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎತ್ತರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೌನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 6 ಅಡಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಿರುವ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 7 ಎತ್ತರದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಬೆ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಸಿಂಗ್ (6 ಅಡಿ 6 ಇಂಚು)
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಬೆ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಸಿಂಗ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಎತ್ತರವೂ ಸುಮಾರು 6 ಅಡಿ 6 ಇಂಚು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಾಗಿದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತರದ ಲಾಭವನ್ನು ಚೆಂಡನ್ನು ಪುಟಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ (6 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು)
ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು 6 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು. ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಶಾಂತ್ ಈ ಎತ್ತರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ (6 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು)
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೌಲರ್ಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಇಬ್ಬರೂ 6 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು ಎತ್ತರವಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎತ್ತರವು ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸುದೀಪ್ ತ್ಯಾಗಿ (6 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು)
ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಸುದೀಪ್ ತ್ಯಾಗಿ ಕೂಡ 6 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು ಎತ್ತರವಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತರದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ (6 ಅಡಿ 3 ಇಂಚು)
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು 6 ಅಡಿ 3 ಇಂಚು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೌನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಚತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 7 ಎತ್ತರದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಲಿಸ್ಟ್
- ಅಬೆ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ: 6 ಅಡಿ 6 ಇಂಚು
- ಪಂಕಜ್ ಸಿಂಗ್: 6 ಅಡಿ 6 ಇಂಚು
- ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ: 6 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು
- ಶಿವಂ ದುಬೆ: 6 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು
- ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್: 6 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು
- ಸುದೀಪ್ ತ್ಯಾಗಿ: 6 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು
- ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ: 6 ಅಡಿ 3 ಇಂಚು