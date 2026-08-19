ನಟ ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕು ನಾಯಿ 'ಬಗೀರಾ' ಸಾವಿಗೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 'ಬಗೀರಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಟ ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್(Jr NTR) ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಸಾಕು ನಾಯಿ'ಬಗೀರಾ' ನಿಧನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಶ್ವಾನದ ಜೊತೆಗಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ(Instagram)ನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್, 'ಬಗೀರಾ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ, ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರೀತಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ತುಂಟಾಟ ಮತ್ತು ನೀನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಂತ್ವನದಿಂದ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೌನವೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಬಗೀರಾ ಜೊತೆಗಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸುಂದರ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ಎನ್‌ಟಿಆರ್, ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಗೆಳೆಯ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಮುಂದೆಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ; ಎಂದು ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
Jr NTR-ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ: ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಿಸೋ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
Related image2
Jr NTR health update: ಜ್ಯೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ಗೆ ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ! ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ತ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ರಿಲೀಸ್

ಈ ನೋವಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟರಾದ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಕೂಡಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್, ಸದ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋವು ತಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ (KIMS Hospitals) ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ಗೆ ಆರ್ಥ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ವೈದ್ಯರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ (rehabilitation programme) ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ.

View post on Instagram

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರ ಭುಜಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಅವರ ತಂಡವು, ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. (ANI)

(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)