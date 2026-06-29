'Aravinda Sametha' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಖತ್ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಹಾಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಶಿವನ ಮಗ, ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ, ಶಾಶ್ವತ ಸೇನಾನಿ' ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಆಯುಧ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲುಕ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 'ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಪರೂಪ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಅರವಿಂದ ಸಮೇತ ವೀರ ರಾಘವ' ಚಿತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ದೈವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಕಥೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ನಟನಾ ವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಸಂಚಲನ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೇರೆಯೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿವೆ. ಹಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಹಾಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಸ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನ ನಂದಮೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ನಟರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.