ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ವಿಯಾರಾ ವೃದ್ಧಿ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪರ್ಕ ಬಳಸದೆ ಸ್ವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕೌಂತೇಯ’ ಮತ್ತು ‘ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ರಾಮ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಕನಸಿನ ಕುರಿತು ನಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹುಡುಕದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ವಿಯಾರಾ ವೃದ್ಧಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬಿಎ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಯಾರಾ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ಯಾತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ರಾಮ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ‘ಕೌಂತೇಯ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ವಿಯಾರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕೌಂತೇಯ’ನಲ್ಲಿ ವಿಯಾರಾ.. ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯದ ಸುತ್ತ ಕಥೆ
‘ಕುಂಭರಾಶಿ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಿ.ಕೆ. ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಕೌಂತೇಯ’ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯದ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನು ರಂಜನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಇರುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ವಿಯಾರಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಎಸಿಪಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನೀತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬ.. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಸಂಪರ್ಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ!
ವಿಯಾರಾ ವೃದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಿ. ಅವರು ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ‘ನಮ್ ಏರಿಯಾಲ್ ಒಂದಿನಾ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಯಾರಾ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಯಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ತಂದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವರ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ ‘ನಮ್ ಏರಿಯಾಲ್ ಒಂದಿನಾ’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಆದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿಯಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ರಾಮ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬದಲಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ವಿಯಾರಾ, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ನಟನೆಯ ಅನುಭವ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ‘ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ರಾಮ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ರಾಮ್’ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಗಣೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಯಾರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’
ವಿಯಾರಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಗುರಿ.
ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಯಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗೋದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು’
ವಿಯಾರಾ ಅವರನ್ನು ನಟನೆಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಭಿನ್ನ ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ.
ನಟಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸದಂತಹ ಹಲವು ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಲೋಚಿಸುವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಟನೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ವಿಯಾರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನಗೆ ನಟನೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪಯಣವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಯಾರಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.