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- Mahindra Thar OG: ಸೂಪರ್ ಲುಕ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಥಾರ್ ಲಾಂಚ್; ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ..!
Mahindra Thar OG: ಸೂಪರ್ ಲುಕ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಥಾರ್ ಲಾಂಚ್; ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ..!
ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಹೊಸ 'ಥಾರ್ OG' ಸೂಪರ್ ಲುಕ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಥಾರ್ OG ಕಾರನ್ನು 10.32 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ OG.. ಡಿಸೈನ್, ಮೈಲೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಾ
ಆಫ್ರೋಡ್ ಪ್ರಿಯರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ 3-ಡೋರ್ ವರ್ಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ 'ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ OG' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು BE 6 SPORTEQ ಮಾಡೆಲ್ ತಂದಿದ್ದ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಈಗ ಥಾರ್ ಲವರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಳೆಯ ಥಾರ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಲುಕ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಟಾಪ್-ನಾಚ್ ಸೇಫ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಥಾರ್ OGಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಲರ್ಸ್
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ OG ಹೊರಗಿನ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಬಂಪರ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಫೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ 19-ಇಂಚಿನ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬಂಪರ್ ಇದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಜೀನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್.. ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರಫಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟ್ಗಳಿವೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ತ್ರೀ-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಿಂಬದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಚರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 10.25-ಇಂಚಿನ ಎಚ್ಡಿ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ), ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ.. 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಆಲ್-ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್
ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಥಾರ್ OGಯಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಟಾಪ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕೂ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ (ESP 9.3), ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAPನಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಪಡೆದಿತ್ತು, ಈ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್.. ಆಫ್-ರೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ OG ಮೂರು ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 1.5-ಲೀಟರ್ CRDe ಡೀಸೆಲ್ (117 hp / 300 Nm), 2.2-ಲೀಟರ್ mHawk ಡೀಸೆಲ್ (150 hp / 330 Nm) ಹಾಗೂ 2.0-ಲೀಟರ್ mStallion ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ (160 hp / 330 Nm) ಇಂಜಿನ್ಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಹಾಗೂ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ನಲ್ಲೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರೋಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್, ಬ್ರೇಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಟೆರೈನ್ ಮೋಡ್ಗಳಿವೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಬದಲು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಹೊಸ ಥಾರ್ OG ಡೆಲಿವರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳು (2.0L Turbo-Petrol):
• LXT RWD AT: ರೂ. 14.77 ಲಕ್ಷ
• LXT 4WD MT: ರೂ. 15.60 ಲಕ್ಷ
• LXT 4WD AT: ರೂ. 17.23 ಲಕ್ಷ
• ZXT RWD AT: ರೂ. 16.09 ಲಕ್ಷ
• ZXT 4WD MT: ರೂ. 16.60 ಲಕ್ಷ
• ZXT 4WD AT: ರೂ. 17.75 ಲಕ್ಷ
ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳು (1.5L & 2.2L Diesel):
• AXT 1.5L RWD MT: ರೂ. 10.32 ಲಕ್ಷ
• LXT 1.5L RWD MT: ರೂ. 12.99 ಲಕ್ಷ
• LXT 2.2L RWD AT: ರೂ. 16.49 ಲಕ್ಷ
• LXT 2.2L 4WD MT: ರೂ. 16.43 ಲಕ್ಷ
• LXT 2.2L 4WD AT: ರೂ. 18.00 ಲಕ್ಷ
• ZXT 1.5L RWD MT: ರೂ. 13.99 ಲಕ್ಷ
• ZXT 2.2L RWD AT: ರೂ. 17.49 ಲಕ್ಷ
• ZXT 2.2L 4WD MT: ರೂ. 17.49 ಲಕ್ಷ
• ZXT 2.2L 4WD AT: ರೂ. 18.99 ಲಕ್ಷ
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ OG ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂದರೆ 10.32 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋರ್ಸ್ ಗೂರ್ಖಾ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಜಿಮ್ನಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಥಾರ್ OG ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.