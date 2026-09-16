ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಥಾರ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರು ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ನಂತೆಯೇ ಆಕರ್ಷಕ ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಫ್-ರೋಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಥಾರ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಕೊಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಥಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಂಪನಿಯು ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಥಾರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಫೀಚರ್‌ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಥಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ.

ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ನಂತೆಯೇ ಹೊಸ ಮುಂಭಾಗ

ಹೊಸ ಥಾರ್ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಪೈ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 5-ಡೋರ್ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಾರು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಸಿ-ಆಕಾರದ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದರೆ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ನೆನಪಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುವ ಎಲ್ಇಡಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿಯು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್‌ಗಳು

ಹೊಸ ಥಾರ್ ಕಾರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡೆಲ್‌ನಂತೆಯೇ 18-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ, ಆದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು, ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಿದೆ.

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ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್‌ಗಳು

ಹೊಸ ಥಾರ್‌ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿಯು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಐಆರ್‌ವಿಎಂ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಕೊಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಪರ್ಫೊರೇಟೆಡ್ ಲೆದರೆಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಟಾಪ್ ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ (LX) ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್-2 ಎಡಿಎಎಸ್ (ADAS) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಬಹುದು. ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್-ಟಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್‌ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಬಳಸಲಿದೆ.

ಹಳೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 1.5 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್, 2.0 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 2.2 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. 1.5 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಲಿದೆ. 2.0 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 2.2 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೋರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೇಫ್ಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಥಾರ್, ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಖದರ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ

ಹೊಸ ಥಾರ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸ್ಪೇರ್ ವೀಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಬಂಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೂಡ ಹಳೆಯ ಥಾರ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವತ್ತ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.