ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರಿನ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 3-ಸಾಲಿನ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮತ್ತು ಬೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಮೊದಲು ಇವಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.14): ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 'ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್' (MG Hector Hawk) ಕಾರಿನ ಅಧಿಕೃತ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ₹21,000 ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಕಾರನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರು ಮುಂಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೇಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹಾಗೂ 3-ಸಾಲಿನ (3-row) ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ವಿನ್ಯಾಸ!
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ 'ಹೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್' ಅತ್ಯಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಡಿಆರ್ಎಲ್ (DRL) ಸೆಟಪ್, ಕ್ರೋಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ (MG) ಲೋಗೋ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟೆಡ್ ಬೋನೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಒಆರ್ವಿಎಮ್ (ORVM) ಗಳಿವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್-ಅರೌಂಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೇಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್, ರಿಯರ್ ವೈಪರ್ ಮತ್ತು ವಾಷರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ವಿಂಡೋ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಬ್ಲಾಕ್ ರೂಫ್, ಶಾರ್ಕ್-ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾ, ರೂಫ್ ರೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಕಾರಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಬೇಜ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇಬಿನ್
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣವು 'ಬೇಜ್' (Beige) ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂರೂ ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ 'ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್' ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2-ಸ್ಪೋಕ್ ಮಲ್ಟಿಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ 'ಫ್ರೀ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್' ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಕಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು, ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಇವಿ, ನಂತರ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (PHEV) ಎಂಟ್ರಿ!
ಎಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ 'ಅಡಾಪ್ಟ್' (ADAPT) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಇವಿ (EV) ಆವೃತ್ತಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ 56.7kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸುಮಾರು 530 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ (Range) ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು 'ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್' (PHEV) ಮಾಡೆಲ್ ತರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ 20.5kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಸುಮಾರು 194 bhp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 230 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ 'ಜೆಟೂರ್ ಟಿ2' ಮೇಲೆಯೂ ಕಣ್ಣು!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, JSW ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಜೆಟೂರ್ ಟಿ2' (Jetour T2) ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 4.78 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 2.7 ಮೀಟರ್ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು ಬಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ರಗಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು PHEV ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಲಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2.0-ಲೀಟರ್ GDi ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆಗೆ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ.