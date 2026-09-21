ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಥಾರ್ 3-ಡೋರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್' ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ.

ಮುಂಬೈ (ಸೆ.21): ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ (Off-Roading) ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ 'ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್' (Mahindra Thar) ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 'ಥಾರ್ 3-ಡೋರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್' (Thar 3-Door Facelift) ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೂತನ ಮಾಡೆಲ್‌ನ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕೆಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಕಾರು ತನ್ನ ರಗಡ್ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟೀಸರ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ನೂತನ ಎಸ್‌ಯುವಿ ನಾಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ?

ಕಂಪನಿಯು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸದ 'ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್' (Front Grille) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಿನ ಓವರ್‌ಆಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಯಾ (Front Fascia) ಮತ್ತು ನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸದ 'ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್‌ಗಳು' (Alloy Wheels) ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

'ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್' ಮಾದರಿಯ ಭವ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್' (Thar Roxx) ಕಾರಿನ ಹಲವು ವಿನ್ಯಾಸದ ಝಲಕ್‌ಗಳು ಈ ನೂತನ ಥಾರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ 'ಸ್ಪೈ ಶಾಟ್ಸ್' ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೂತನ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು (Projector LED Headlamps) ಹಾಗೂ 'C' ಆಕಾರದ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳನ್ನು (C-Shape LED DRLs) ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಟೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್' ಹಾಗೂ 'ಬಂಪರ್'ನಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಥಾರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಧಮಾಕಾ: ಸೆ.22ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ 3-ಡೋರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್
Related image2
Mahindra Thar Facelift: ಥಾರ್‌ ರಾಕ್ಸ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಥಾರ್‌; ಬರಲಿವೆ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್‌!

ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ ಭಾರಿ ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್

ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣ ಅಂದರೆ 'ಕ್ಯಾಬಿನ್' ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ.

  • ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ (Digital Instrument Cluster)
  • ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (Automatic Climate Control)
  • ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು (Ventilated Front Seats)
  • ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ (Wireless Charging)
  • 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (360-Degree Camera)

ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಥಾರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ

ನೂತನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ:

  • 1.5 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್
  • 2.0 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್
  • 2.2 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

2026ರ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರವೇ ಕಾರಿನ ಅಧಿಕೃತ ಫೀಚರ್‌ಗಳು, ವಿವಿಧ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ವಿವರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ನವೀಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಥಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ನೂತನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

View post on Instagram
 