ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಥಾರ್ 3-ಡೋರ್' ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಡಾಸ್ (ADAS) ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.17): ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ (Mahindra Thar) ಕಾರು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು, ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಥಾರ್ 3-ಡೋರ್' (Thar 3-Door) ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೂತನ ಎಸ್‍ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಾರಿನ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ (Look) ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (Features) ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹೊಸ ಕಾರು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಾಲನೆ (Testing) ನಡೆಸುವಾಗ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಥಾರ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ 'ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್' (Thar Roxx) ಕಾರಿನಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತಗೊಂಡು ರೂಪಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಥಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲೇ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಕಂಡಿತ್ತಾದರೂ, ಈ ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಾಲನೆಯ ವೇಳೆ ಸೆರೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಥಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ-ಆಕಾರದ (C-Shape) ಎಲ್‌ಇಡಿ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ (LED DRLs) ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಗ್ರಿಲ್‌ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಗ್ರಿಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಫ್ಲಶ್-ಫಿಟ್ (Flush Fit) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.

Related Articles

Related image1
Mahindra Thar Facelift: ಥಾರ್‌ ರಾಕ್ಸ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಥಾರ್‌; ಬರಲಿವೆ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್‌!
Related image2
ಕ್ರೆಟಾ, ಥಾರ್‌, ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ನೀಡಲು ಐದು ಹೊಸ SUV ಜೊತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ JSW Motors ಎಂಟ್ರಿ!

ಇದಲ್ಲದೆ, ಥಾರ್‌ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 6-ಸ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು 'ಟೂ-ಪಾರ್ಟ್' ಲೇಔಟ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಹಾಗೂ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ.

ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, 'ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್' ಮಾದರಿಯ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳನ್ನು (Alloy Wheels) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾದ (Vertical) ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟೇಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಒಳಗಿನ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಡಾಸ್ (ADAS) ಮತ್ತು 540-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಸ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಥಾರ್ 3-ಡೋರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಎಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.

ಆದರೆ ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು (ಆಸನಗಳು) ಮತ್ತು ಲೆದರೆಟ್ ಅಪೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಸಾಫ್ಟ್-ಟಾಪ್' (Soft-Top) ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 540-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಅಡಾಸ್' (ADAS) ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಎಸ್‌ಪಿ (ESP), ಟಿಪಿಎಂಎಸ್ (TPMS), ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ರಿಯರ್-ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.

ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ

ಹೊಸ ಥಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ:

  • 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್: 152 bhp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 300 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
  • 2.2-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್: 132 bhp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 300 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್: 119 bhp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 300 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 2.2-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹಾಗೂ 4-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (4WD) ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ.

ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣದ ನಂತರ, ಹೊಸ ಥಾರ್ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ₹25,000 ದಿಂದ ₹50,000 ದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 'ಥಾರ್ 3-ಡೋರ್' ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹9.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹17.62 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.