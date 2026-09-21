6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಕಾರುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಲೆನೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.21): ನೀವೇನಾದರೂ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 'ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊ' (Maruti Suzuki Baleno) ಮತ್ತು 'ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್' (Tata Altroz) ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಒಂದೆಡೆ ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ (ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ) ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ? ಎಂಜಿನ್, ಮೈಲೇಜ್, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. (ಗಮನಿಸಿ: 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಲೋವರ್-ಮಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ).

ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್: ಜೇಬಿಗೆ ಯಾವುದು ಹಿತ?

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 1.2 ಲೀಟರ್ 'ಕೆ-ಸೀರೀಸ್' ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ದಟ್ಟಣೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮೂತ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದರದ್ದಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಲೆನೊ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 22 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Related Articles

Related image1
ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನರ್‌: 1.2 ಲೀಟರ್‌ನ 'Z12E' ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ
Related image2
ಟಿಗೋರ್‌ಗೆ ಬೈ ಬೈ ಹೇಳಲು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ರೆಡಿ, ಹೊಸ 'ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್' ಕಾರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 1.2 ಲೀಟರ್ 'ರೆವೋಟ್ರಾನ್' ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇರಲಿದ್ದು, ನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಕಾರು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 18 ರಿಂದ 19 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬಲೆನೊ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ: ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್!

ಸುರಕ್ಷತೆಯ (Safety) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ (Global NCAP) ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಗರಿಷ್ಠ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬಲವಾದ ಬಾಡಿ ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ಡೋರ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಕಾರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಇಬಿಡಿ ಜೊತೆಗಿನ ಎಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ESP) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ (Variant) ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್‌ಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಬಲವಾದ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಕಾರು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬಹುದು.

ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ

ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ (Spacious) ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂಬದಿಯ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ಲೆಗ್‌ರೂಮ್' (Legroom) ಇರುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್‌ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು 90 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೀಟ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಜನರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ (Resale Value)

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬಲೆನೊ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವೀಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ (Maintenance) ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ (Resale Value) ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹ ತನ್ನ ಸರ್ವೀಸಿಂಗ್ ಜಾಲವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವು ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಸಲಹೆ: ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶೋರೂಮ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ, ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳ ಹಿಂಬದಿಯ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು 'ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್' (Test Drive) ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.