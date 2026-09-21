ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿಗೋರ್ ಕಾರಿನ ಬದಲಾಗಿ 'ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ ಅನ್ನು ಸೆ.25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೈಟೆಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್, 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.21): ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (Tata Motors) ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ 'ಟಿಗೋರ್' (Tigor) ಕಾರಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಗುರುತು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೌತುಕ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರನ್ನು 'ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್' (Tata Aeris) ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರಿನ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಕಾರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ.
ಹೊಸ 'ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 'ಟಿಗೋರ್' ಹೆಸರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಾರಿನ ಅಂತಿಮ ಹೆಸರು, ವಿವಿಧ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳಲಿವೆ.
ಟಿಗೋರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 'ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್' ಸೇರ್ಪಡೆ
ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಟಿಗೋರ್ ಕಾರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ತರುವಾಯ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ (Facelift) ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ 'ಏರಿಸ್' ಕಾರನ್ನು ಟಾಟಾ ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್ (Maruti Suzuki Dzire), ಹ್ಯುಂಡೈ ಔರಾ (Hyundai Aura) ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ (Honda Amaze) ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲುಕ್
ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್ ಕಾರಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಗ್ರಿಲ್, ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ಬಂಪರ್ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಇರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಡೇ-ಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು (DRLs) ಇರಲಿವೆ.
ನೋಟದಲ್ಲಿ ಟಿಗೋರ್ನಂತೆಯೇ ಶೈಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆಯಾದರೂ, ನೂತನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಿವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೇಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಹೊಸ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೂಟ್ ಲೈಡ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'AERIS' ಎಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೈಟೆಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಸುಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟಿಯಾಗೊ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿದ್ದು, 10.25 ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಯರ್ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಉನ್ನತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ (Top Variant) 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ESC), ಎಬಿಎಸ್, ಹಿಲ್-ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರಿನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ
ನೂತನ ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1.2 ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಫಿಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 86 PS ಪವರ್ ಹಾಗೂ 113 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯು 76 PS ಪವರ್ ಹಾಗೂ 97 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಹಾಗೂ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಎಮ್ಟಿ (AMT) ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್ ಕಾರಿನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ (Expected Price) ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.