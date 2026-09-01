ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು 'ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಣದುಬ್ಬರ'ದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏರುತ್ತಲೇ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ₹2 ಲಕ್ಷ ಇರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚವು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹4.32 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.1): ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮಗುವಿನ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ' (Education Inflation) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬವೊಂದು, ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನಷ್ಟೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಪೋಷಕರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಜಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ?
ಇಂದು ಮಗುವಿನ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚ ₹2 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಈ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದರೆ:
- 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ: ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹2.16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ: ಈ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹2.94 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
- 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ: ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚವು ಅಂದಾಜು ₹4.32 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ಇಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಇರುವ ವೆಚ್ಚವು ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ (10 ವರ್ಷಗಳು) ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹4.32 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಕೇವಲ ಇಂದಿನ ಶುಲ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬಾರದು.
ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಹಣದುಬ್ಬರದ (Compounding Inflation) ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂತ್ರ:
- ಭವಿಷ್ಯದ ವೆಚ್ಚ = ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಚ್ಚ × (1 + ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ)^ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
- ₹2 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
- ₹2,00,000 × (1.08)^10 = ಅಂದಾಜು ₹4.32 ಲಕ್ಷ.
ಆರಂಭದ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದರಿಂದ, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಅಂತರ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹2 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಶೇ 8 ಎಂದರೆ ₹16,000 ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ₹4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹32,000 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ!
ಕೇವಲ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವಲ್ಲ, ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಇವೆ!
ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೈಜ ವೆಚ್ಚವು ಕೇವಲ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದಂತೆ ಶಾಲಾ ವಾಹನ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಂತೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇತರ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಪೋಷಕರು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ₹2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ₹4.32 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ವಿಧ, ನಗರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ದರ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.
ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ
ಪೋಷಕರು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯನ್ನು (Education Fund) ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಗು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ತಲುಪಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸಮಯಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚದ ಗುರಿಯನ್ನು ಪುನರ್ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚ
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ. ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು (Engineering, Medical ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂದು ₹10 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ, ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು ₹21.59 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ!