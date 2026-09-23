ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಪಿಎಫ್ (PPF) ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬದಲು, ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಖಾತೆ ತೆರೆದ 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ೬ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ 25% ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 'ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ' ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾದಾಗ ತಕ್ಷಣದ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಪಿಪಿಎಫ್ (PPF - Public Provident Fund) ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮದೇ ಉಳಿತಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ಸಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
PPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ?
ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಹತಾ ಅವಧಿ; ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರದ 3ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ೬ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆ; ನೀವು 2023-24ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ PPF ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ 2025-26ರಿಂದ 2028-29ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಅದರ ನಂತರದ ಅವಧಿ; 6ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ (Partial Withdrawal) ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಸಿಗಲಿದೆ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಲದ ಮಿತಿ; ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ **ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಗರಿಷ್ಠ 25 ಪ್ರತಿಶತ (25%) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆ; ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹50,000 ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು!
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ PPF ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ; ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರದ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ 36 ತಿಂಗಳ (3 ವರ್ಷ) ಒಳಗಾಗಿ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ; ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ತೀರಿದ ನಂತರ, ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? (Application Process)
1. ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ; ನಿಮ್ಮ PPF ಖಾತೆ ಇರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 'Form D' ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
2.ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ; ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.
3. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ; ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ವಿವರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಾಲದ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಸಾಲದ ನಿಯಮ; ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು 6 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತಾ ಅವಧಿಯ ಒಳಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.