ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಾರತವು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.23): ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಪಿಜಿ (LPG - ಅಡುಗೆ ಗ್ಯಾಸ್) ಆಮದುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲೀಗ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್. ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುವ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಾವವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ (Persian Gulf) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು (Refiners) ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಕಷ್ಟ ತಲೆದೋರುವ ಲಕ್ಷಣವೂ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಗೃಹಬಳಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಗತ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಏರುಪೇರುಗಳು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 44,000 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಗಳಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಸರಕು ರವಾನೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಹಾಗೂ ಅಬುಧಾಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿ (ADNOC - ಅಡ್ನಾಕ್) ಒಮಾನ್ನ ಸೋಹಾರ್ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 44,000 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಕಟ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು (ಒಂದನೇ ಐದರಷ್ಟು) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೀಫಿಲ್ ಅವಧಿ 25 ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ತುರ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ ಉಂಟಾದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು (Refill) ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು 25 ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಗಲ್ಫ್ನಿಂದ ನಿಂತ ಸರಕು, ಅಡ್ನಾಕ್ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅರಬ್ ನಾಡಿನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಸುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಅಡ್ನಾಕ್'ನಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ'ಗೆ (BPCL) ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ 1 ಕಾರ್ಗೋ ಹಾಗೂ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್'ಗೆ (IOCL) ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ 2 ಕಾರ್ಗೋ ಸರಕುಗಳು ಭಾರತ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಅಡ್ನಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್'ಗೆ 5 ಕಾರ್ಗೋ, 'ಬಿಪಿಸಿಎಲ್'ಗೆ 3 ಹಾಗೂ 'ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ'ಗೆ (HPCL) 3 ಕಾರ್ಗೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. "ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅಡ್ನಾಕ್ ವಕ್ತಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ, ಬೃಹತ್ ಟೆಂಡರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ (Middle East) ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತವು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಶೇ. 20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೃಹತ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.