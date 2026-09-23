ಒಂದು ಕಡೆ ಬೃಹತ್ ಸುಂದರ ಬಂಗಲೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ವಡಾ ಪಾವ್ ಗಾಡಿ. ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಇದು ಬಂಗಲೆಯ ಹೊರಗೆ ಯಾರೋ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್ ಮಾರುವ ಅನಿಲ್ಭಾಯ್ ಅವರದ್ದೇ ಆ ಬಂಗಲೆ ಅದು.
ಒಂದು ಕಡೆ ಬೃಹತ್ ಸುಂದರ ಬಂಗಲೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ವಡಾ ಪಾವ್ ಗಾಡಿ. ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಇದು ಬಂಗಲೆಯ ಹೊರಗೆ ಯಾರೋ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್ ಮಾರುವ ಅನಿಲ್ಭಾಯ್ ಅವರದ್ದೇ ಆ ಬಂಗಲೆ ಅದು, 1997ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹2.50ಕ್ಕೆ ವಡಾ ಪಾವ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಅನಿಲ್ಭಾಯ್, ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ತಾವು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಲೆಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾಗದೆ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ವಡಾ ಪಾವ್ ಗಾಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
₹2.50ರ ವಡಾ ಪಾವ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪಯಣ
ಸೂರತ್ನ ಅನಿಲ್ಭಾಯ್ ಅವರು 1997ರಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಒಂದು ವಡಾ ಪಾವ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹2.50 ಇತ್ತು. ಅವರ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಡಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಿಲ್ಭಾಯ್ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಡಾ ಪಾವ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ONGCಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ತಿಂಗಳು ಪಿಯೋನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಡಾ ಪಾವ್ ಗಾಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಬಂಗಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ... ಆದರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಇಂದು ಅನಿಲ್ಭಾಯ್ ಅವರ ವಡಾ ಪಾವ್ ಗಾಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಬಂಗಲೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಆ ಬಂಗಲೆಯ ಮಾಲೀಕರೂ ಅವರೇ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಗಲೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಂತರ ಅದೇ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಕಥೆಯ ವಿಶೇಷ. ಈ ವಿಚಾರವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
“ಈ ಬಂಗಲೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲ...”
ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನಿಲ್ಭಾಯ್, ಈ ಬಂಗಲೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕನಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಮಸಾಲೆಯೇ ತಮ್ಮ ವಡಾ ಪಾವ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಗಲೆ ಬಂದರೂ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಅನಿಲ್ಭಾಯ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ವಡಾ ಪಾವ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸಗಾರರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾವೇ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಹಾರ ವ್ಲಾಗರ್ ಹ್ಯಾರಿ ಉಪ್ಪಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಮಸಾಲೆಯೇ ವಡಾ ಪಾವ್ನ ವಿಶೇಷ ರುಚಿ
ಅನಿಲ್ಭಾಯ್ ಅವರ ವಡಾ ಪಾವ್ನ ವಿಶೇಷ ರುಚಿಯ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ತಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮಸಾಲೆಯೇ ತಮ್ಮ ವಡಾ ಪಾವ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವ್ಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿ, ಅದರೊಳಗೆ ವಡಾ ಇಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೂ ವಡಾ ಪಾವ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಕೆಲಸ ಚಿಕ್ಕದು, ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ”
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಿಂದ ಅನಿಲ್ಭಾಯ್ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ₹2.50ಕ್ಕೆ ವಡಾ ಪಾವ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂದು ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಗಲೆಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ “ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.