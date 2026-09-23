ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಒಂದೇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Jio ಮತ್ತು Vi ಎರಡೂ ಸಿಮ್ ಬಳಸುವವರು ₹299 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉಪಯುಕ್ತ.
ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದೇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Jio ಮತ್ತು Vi ಎರಡೂ ಸಿಮ್ ಬಳಸುವವರು ₹299 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉಪಯುಕ್ತ. ಪ್ರಸ್ತುತ Money9 ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ₹299 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
Jio ₹299 ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ?
Jio ₹299 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 1.5GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 28 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 42GB ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ನೊಂದಿಗೆ JioHotstar Mobile ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ Google Gemini Pro ಪ್ರವೇಶ, 5,000GB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು Nano Banana ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
Vi ₹299 ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲೇನು?
Vodafone Idea ಅಂದರೆ Vi ಕೂಡ ₹299 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 1GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 28GB ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ Vi Movies & TV ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು Money9 ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Jio vs Vi: 14GB ಡೇಟಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಡೇಟಾ ಪ್ರಮಾಣ.
ವಿವರ Jio ₹299 Vi ₹299
ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 28 ದಿನ 28 ದಿನ
ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ 1.5GB 1GB
ಒಟ್ಟು ಡೇಟಾ 42GB 28GB
ಡೇಟಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 14GB ಹೆಚ್ಚು —
ಕಾಲಿಂಗ್ ಅನಿಯಮಿತ ಅನಿಯಮಿತ
SMS 100/ದಿನ 100/ದಿನ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ OTT JioHotstar Mobile Vi Movies & TV
ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ₹299 ಬೆಲೆಗೆ Jio ಪ್ಲಾನ್ Viಗಿಂತ 14GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ನಿಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಎರಡೂ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. Jioನಲ್ಲಿ 1.5GB ಮತ್ತು Viನಲ್ಲಿ 1GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, OTT ಅಥವಾ ಇತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.