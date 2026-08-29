ಫಿಲಿಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವು ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ವಿಹಾರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯಮವು ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರವಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ 2027ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (H2FY27) ಭಾರತೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವು ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಫಿಲಿಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್' ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, FY27ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q1) ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಕೊಠಡಿ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 2-4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಸರಾಸರಿ ಕೊಠಡಿ ದರ ಶೇ. 6-8 ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಠಡಿಯ ಆದಾಯ ಶೇ. 11-13 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮದುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳು: ಸಾಲು ಸಾಲು ಮದುವೆಗಳ ಋತು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿದೆ.
ಸೀಮಿತ ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರೈಕೆ: ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಠಡಿ ದರಗಳು ಹಾಗೂ RevPAR ಏರಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಚೇತರಿಕೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ವಿಹಾರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ:
ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ರಜಾದಿನ ಕಳೆಯುವ ವಿರಾಮ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ RevPAR ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ. 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಶೇ. 19 ರಷ್ಟು RevPAR ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಲೀಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ (ಶೇ. 14) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲೀಲಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಶೇ. 24 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳು:
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. FY27ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 1.2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ (86.3 ಮಿಲಿಯನ್) ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 10.2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 17.9 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ (ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ) ಈ ಕುಸಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ Q1FY27 ಸಾಧನೆ:
ದಿ ಲೀಲಾ (The Leela): ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 28 ಹಾಗೂ EBITDA ದಲ್ಲಿ ಶೇ. 41 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ (IHCL - Taj Group): ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 15 ಹಾಗೂ EBITDA ದಲ್ಲಿ ಶೇ. 18 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ.
ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ (ITC Hotels): RevPAR ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ.
ಲೆಮನ್ ಟ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ (Lemon Tree): ಕೊಠಡಿ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 314 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಸುಧಾರಣೆ.
ಋತುಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದರೂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.