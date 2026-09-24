ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 286.99 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ, 207 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಂಗಾಳದ ವೆಚ್ಚವೇ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.24): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (BJP) ಬರೋಬ್ಬರಿ 286.99 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತಲೂ (248.55 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚವೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (EC) ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಟ್ಟು 529.38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಬಂಗಾಳ ಒಂದಕ್ಕೇ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಿದೆ.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಂಡವಾಳ – ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದೆ. ತಾನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ 286.99 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪೈಕಿ 217.16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ (General Campaigning) ಹಾಗೂ 69.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ದೊರೆತಿದೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (TMC) ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ, ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ 293 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 207 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ 80 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಂಗಾಳದ 293 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 42.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ 12.96 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 29.12 ಕೋಟಿ ರೂ.). ಇನ್ನು 2011 ರವರೆಗೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬಂಗಾಳ ಆಳಿದ್ದ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) 197 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಕೇವಲ 1 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 8.23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖ್ಯ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿಯ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೆಚ್ಚವೇ ಹೆಚ್ಚು
ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯವಾದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 63 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) 26 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ 105.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು (82.67 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮೀರಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ 71.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 34.05 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ 54.93 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 27.74 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಒಟ್ಟು 28.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ.
ಐದೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ
ಐದೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 143 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ 105.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 248.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಒಟ್ಟು 39.04 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯು ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 96.27 ಕೋಟಿ ರೂ., ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 51.56 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 11.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಡುವಿನ ಬೃಹತ್ ಅಂತರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಪಕ್ಷಗಳ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚುನಾವಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ 1,472.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ/ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಐದು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಆದಾಯ ಕೇವಲ 207.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ 7,627.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ (ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು 6,722.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇತ್ತು). ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಟ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 169.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 103.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.