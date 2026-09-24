ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರ ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನೌಕರರು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ **25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ** ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ **ಶೇ. 66.6 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ** ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಈ ನೂತನ ವೇತನ ಮಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಂಚಣಿ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸೂತ್ರ (EPS Formula)!

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ (ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವೇತನ × ಸೇವಾ ಅವಧಿ) ÷ 70

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ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವೇತನ; ಈವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ 15,000 ರೂ. ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಯಮದಂತೆ ಇದು 25,000 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ.

ಸೇವಾ ಅವಧಿ; ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಎಫ್ ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳು.

2 ವರ್ಷಗಳ ಬೋನಸ್; ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ 20 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳ 'ಸೇವಾ ಬೋನಸ್' (Service Bonus) ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ವಂತಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಹೇಗೆ?

ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನದ (Basic + DA) ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶೇ. 12 ರಷ್ಟನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕಂಪನಿಯು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ,

ಶೇ. 8.33 ರಷ್ಟು ಭಾಗ; ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (EPS) ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಶೇ. 3.67 ರಷ್ಟು ಭಾಗ; ನೌಕರನ ಇಪಿಎಫ್ (EPF) ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

20 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ನಿಖರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!

ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ 30,000 ರೂ. ಇದ್ದು, ಅವರು ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು **22 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಳೆಯ 15,000 ರೂ. ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಂಚಣಿ!

(15,000 × 22) ÷ 70 = ರೂ. 4,714 (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ)

ಹೊಸ 25,000 ರೂ. ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ;

(25,000 × 22) ÷ 70 = ರೂ. 7,857 (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ)

ಅಂದರೆ, ನೂತನ ವೇತನ ಮಿತಿ ಜಾರಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,143 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಇರಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು!

1. ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ; ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಿಎಫ್ ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರಬೇಕು. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆಯಿದ್ದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಫಂಡ್ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

2. ವಯೋಮಿತಿ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 58 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಯಸಿದರೆ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ (Early Pension) ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

(ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ; ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳಬಹುದು.)