ಪಣತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 150 ಅಡಿ ಸಿಡಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ನಗರ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜಿ ಸೂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಎರಡೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, 150 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅರಣ್ಯವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.15): ಪಣತ್ತೂರು ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ '150 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (CDP) ರಸ್ತೆ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಅರಣ್ಯ ಉಳಿಯಲಿದೆಯೇ?' ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಎರಡೂ ಸಿಗಲಿದೆ! ಆದರೆ, ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಜಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆಸಿದ 150 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯವು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಣತ್ತೂರು ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಿಡಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ಸುತ್ತ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಈ ರಸ್ತೆಯು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೂಲತಃ ಈ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಏಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 40 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 'ಪಣತ್ತೂರು ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್'ನ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಬುಧವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇನ್ನುಳಿದ 100 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿದ್ದು, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹಂಚಿಹೋಗಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಸಿರು ಇತಿಹಾಸ
ಈ ವಿವಾದದ ಬೇರುಗಳು ಹಲವು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು 1987 ರಲ್ಲಿ 'ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ' ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (Afforestation) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ದಟ್ಟವಾದ ನಗರ ಅರಣ್ಯವಾಗಿ (Urban Forest) ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಸಿಡಿಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು 2008 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. "ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಗ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಾಕಿ ಜಾಗ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯವು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದದ್ದು 2020 ರಲ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ನಗರ ವನ ಯೋಜನೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು 'ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್' ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಸಿರು ಜಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತು. "ನಾವು ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಸಿಡಿಪಿ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ?" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಅರಣ್ಯ ಉಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು!
ಕಾಡಿನ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು (Continuity) ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ 'ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್' (Elevated Corridor) ಅಥವಾ 'ಅಂಡರ್ಪಾಸ್' (Underpass) ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದವು. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ, ಆದರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದ ಅರಣ್ಯವು ಒಂದೇ ತುಂಡಾಗಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಸುಮಾರು 25 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು 400 ರಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಮೀನು ಹಸ್ತಾಂತರವು ಒಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಬೆಳೆಯಲು 4 ರಿಂದ 5 ದಶಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಸಿರು ವಲಯವನ್ನು ಇದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಳಿದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ರಕ್ಷಣೆ
ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾರಿಡಾರ್ನಿಂದ ಆಚೆಗಿರುವ 100 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ತಡೆಯಲು ತಂತಿ ಬೇಲಿ (Fencing) ಹಾಕಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಉಳಿದ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಿಮೆಂಟ್-ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಸಿರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವೂ (Green Infrastructure) ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
150 ಅಡಿ ಸಿಡಿಪಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್' (Bengaluru East City Corporation), ಗುಂಜೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಪಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬದಲಾಗಿ 'ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಚಾರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಸಿರು ವಲಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ನಡುವಿನ ಕಸರತ್ತಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಿಡಿಪಿ ರಸ್ತೆಯು ಪಣತ್ತೂರು, ಗುಂಜೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿದೆ.