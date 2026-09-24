ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 315ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯಾ? ಇರುವ ಹಾದಿ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (KPSC) ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಸ್ಪಿರಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸಂವಿಧಾನದ 'ವಿಧಿ 315' ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು!
ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾದರೆ,ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.
ವಿಧಿ 315; ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 315ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು 'ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ' ಇರಲೇಬೇಕು.
ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಹಾದಿ ಕಠಿಣ; ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 368 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶದ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಸನಸಭೆಗಳ ಅಂಕಿತ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ರಚನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆಯ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ!
ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಒಂದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ರದ್ದಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ವಯೋಮಿತಿ ಮೀರುವ ಭೀತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಸವಾಲು; ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರೋಪಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಡಿಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿಐಡಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು; ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಲೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಎಂಆರ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (5ನೇ ಬಬಲ್) ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ತರುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಆಯೋಗದ ಮಂಡಳಿ ಸಂರಚನೆ; ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳಿದ್ದು, ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯ ಹಾದಿ!
ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚುವ ಬದಲು, ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ!
1. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ವಹಿಸುವುದು (Article 315(4)); ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 315(4) ರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
2. ಸದಸ್ಯರ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (Article 317); ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ವಜಾ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಿಖೆಯ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
3. ಸಂಸ್ಥಾಗತ ಸುಧಾರಣೆ; ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಉಳಿದಿರುವ ಹಾದಿ ಏನು?
ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸುಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಕಳೆದುಹೋದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ.