ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದೇ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಲ್ಲು ಗಣಿ, ಕ್ರಷರ್ ಮತ್ತು ಎಂ-ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲೀಕರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಬಂದ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.18): ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದೇ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ (Double Royalty) ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಳು (Stone Quarries), ಜೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕ್ರಷರ್ಗಳು (Jelly Stone Crushers) ಹಾಗೂ ಎಂ-ಸ್ಯಾಂಡ್ (M-Sand) ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಬಂದ್ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ವಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ'ವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ವಸೂಲಾತಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ (Official Gazette) ಪ್ರಕಟಿಸುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
'ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಸೂಲಿ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಲಿ': ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಗ್ರಹ
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಸಿದ್ಧರಾಜು ಅವರು, "ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು (Mine Leaseholders) ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಅನಾಗರಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಬಿಡಬೇಕು," ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಜೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಂ-ಸ್ಯಾಂಡ್ (M-Sand) ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಡಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಜು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಉಪಗ್ರಹ ಸರ್ವೇಗೆ ವಿರೋಧ
ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗಣಿ ಮಾಲೀಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಲಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಹಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಶ್ವೇತಪತ್ರ'ವನ್ನು (White Paper) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, 'ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ ಖನಿಜ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು-1994'ಕ್ಕೆ (Karnataka Minor Mineral Concession Rules-1994) ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಜು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಗಣಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುವ ಖನಿಜದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ 'ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೇ' (Remote-sensing survey) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ವಿಧಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪಕ್ವ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಗಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಂದ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ - ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸಂಘದ ಈ ಮುಷ್ಕರದ ಕರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು ಕ್ವಾರಿ ಮತ್ತು ಜೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ' ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಮಾನ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಸೂಲಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಒಕ್ಕೂಟವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಂದ್ನಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಸೇತುವೆ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.