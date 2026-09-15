ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆದಿತ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಹೇಗೆ 'ಅಲಂಕೃತ ಜೈಲು' ವಾಸದಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.14): ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಪೋಷಕರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂದಿನ ನಗರವಾಸಿಗಳು "ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸುವ" (Buy the village back) ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಪೇಪರ್ಪ್ಲೇನ್' (Paperplane) ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆದಿತ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ (Aditya Kulkarni) ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ (LinkedIn) ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೋಷಕರ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಚಾರಪೂರ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಪೋಷಕರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಪುಣೆಯಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು "ಅಲಂಕೃತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ" (Well-furnished prison) ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರುವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಕರ್ಯಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಷ್ಟ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮರೆಯಾದ 'ಹಳ್ಳಿ ಮಾದರಿಯ' ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆದಿತ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದದ್ದು ಬಲವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಬೆಂಬಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಿಳಿದಿತ್ತು" ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೇ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು. ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ "ಒಂದು ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯಂತಹಾ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜಾಲ"ವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷದ ಆರೈಕೆಗೂ ಈಗ ದರ ನಿಗದಿ!
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಂದಿನ ನಗರವಾಸಿ ಪೋಷಕರು ಆ ಕಳೆದುಹೋದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಣ ನೀಡಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಥವಾ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಆಧುನಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾನಿ (Nannies - ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆದಾರರು), ಡೇ-ಕೇರ್ (Daycare) ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಶಾಲಾ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
"ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಟೆಯ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯು, ಇಂದು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ನ ಸಾಲಾಗಿ (Line item) ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಆದಾಯ ಐಷಾರಾಮಿಯಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯ!
ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗಾಗಿ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಸವಾಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ/ಇಎಮ್ಐ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಳ ಎಂಬುದು ಐಷಾರಾಮಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಹಾರವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸವಾಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ, ತಡರಾತ್ರಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದಾಗಿ, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯ್ಕೆಗೂ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರ ತ್ಯಾಗ ಕಡ್ಡಾಯ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನು ನಗರಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು, ದಿನಚರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಣವಾಗಿರಬಹುದು, ವೃತ್ತಿಜೀವನವಾಗಿರಬಹುದು, ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನಗರದ ಯುವ ಕುಟುಂಬಗಳು
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೆಳೆಸಲು ಬೇಕಾದ ನೈಜ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ ರಚನೆಯೇ ಅವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.