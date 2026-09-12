ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾವರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ 'ಕೃಪಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಜಾಲದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎಸ್‌ಐಟಿ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕ ವೀರೇಶ್, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಕಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ವೀರೇಶ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಜಾಲದ ಹಿಂದಿರುವ ಇತರರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾವರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಜಾಲದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ (SIT) ದಂಧೆಯ ಭೀಕರ ಮುಖಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. 'ಕೃಪಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕ ವೀರೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಅಕ್ರಮ ಜಾಲವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿರುವುದು ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಪ್ತನ ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಕೋಟಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೀರೇಶ್, ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಡಿದ ಕುತಂತ್ರದ ಸಲಹೆಯಿಂದಾಗಿ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಯ ದಂಧೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಲೇಬಲ್ ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಡಿದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ವೀರೇಶ್ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದ. ನಾನು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಎಂದು ವೀರೇಶ್ ನೀಡಿದ ಅಭಯದಂತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ.

ಸಾಯುವ ರೋಗಿಗಳ ಆಸರೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖದೀರರು

ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕ್ರೂರ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಈ ವಂಚಕರು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ಜಾಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರು.

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2021ರಲ್ಲಿ 'ಕೃಪಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ವೀರೇಶ್, ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಡೀಲರ್‌ಗಳಿಂದ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಮುಂಬೈ, ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರಿಸಿ, ಮಿನರ್ವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇದ್ದ ತನ್ನ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಿದ್ದ.

ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕಮಿಷನ್: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು

ಈ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವೀರೇಶ್ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್‌ಗಳನ್ನು (MR) ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಮಿಷನ್ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್‌ಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಜಾಲವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ವಿಟಮಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿತ್ತು.

SIT ವಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ವೀರೇಶ್

ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸಿಐಡಿ ಎಸ್‌ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೃಪಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಾಲೀಕ ವೀರೇಶ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಆತನಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್‌ಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.