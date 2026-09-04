ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026 ರ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಗಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಗಡಿಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸಕರವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಮೋಜು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಒಂಟಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸವು ಮನೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ; ಅಗತ್ಯ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲೆದಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಬಯಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶುಭ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ಸಿಹಿ ವಿನಂತಿಯು ನಗುವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ದಿನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ವಿಶೇಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಹೋದ, ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಮಿಶ್ರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾದ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಯು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.