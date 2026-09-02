ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'ಆತಂಕಕಾರಿ ಉದಾಸೀನತೆ'ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ(Pakistan)ದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ(Hindu Temple)ವೊಂದನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನರೋವಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇಗುಲವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಕೆಡವಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಭಾರತ ಆಕ್ರೋಶ, ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಕಟುವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ನಡೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಗುಲ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಭಾರತ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ತನಿಖೆಯಷ್ಟೇ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಕೇವಲ ತನಿಖೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೂಕ್ತ 'ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ'ಗಳನ್ನು (remedial action) ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಭರವಸೆಯಾಗದೆ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಬೀತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ನರೋವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕುರುಹಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ನಾಶವು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಸದ್ಯ, ಭಾರತದ ಖಂಡನೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.