ವಿಶ್ವದ ದೈತ್ಯ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಪಲ್ನಲ್ಲಿ (Apple) ಈಗ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ (John Ternus) ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ನೀಡಲಿರುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ವಿವರ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ದೈತ್ಯ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಪಲ್ನಲ್ಲಿ (Apple) ಈಗ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ (John Ternus) ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ನೀಡಲಿರುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ವಿವರ ಈಗ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ದಂಗಾಗುತ್ತೀರಿ!
ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ?
ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ (ಹೊಸ ಸಿಇಒ)
ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ ಬಾಸ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ಸುಮಾರು 28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ($3 ಮಿಲಿಯನ್). ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇರುಗಳು (Stocks), ಇವರಿಗೆ 2027ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 519 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ($55 ಮಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ ಶೇರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ 75% ಭಾಗ ಕಂಪನಿಯು ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 25% ಅವರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಟಿಮ್ ಕುಕ್ (ಈಗಿನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್):
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಪಲ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಬೋರ್ಡ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ಸುಮಾರು 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ($2 ಮಿಲಿಯನ್). ಶೇರುಗಳು (Stocks) ಇವರಿಗೂ ಸುಮಾರು 425 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ($45 ಮಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಶೇರುಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಹಣ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಯಾದ ದಿನಾಂಕಗಳಂದೇ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ,
ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಅವರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ 'ಸ್ಟಾಕ್' (ಶೇರುಗಳ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಇವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.