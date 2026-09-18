Ganga Aarti at London: ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಮಾತೆಗೆ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ದೂರದೂರದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಲಂಡನ್ನ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆರತಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2026 ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಯಿತು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಡವು ದೀಪ, ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಲಂಡನ್ನ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ಓಲ್ಡ್ ರಾಯಲ್ ನೇವಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಆರತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಆರತಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರ ಸಂಜೆ, ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಡವನ್ನು ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ನ ಓಲ್ಡ್ ರಾಯಲ್ ನೇವಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು. ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಲಂಡನ್ನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಚರಣೆಯು ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು?
ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಯುಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಠಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಯುಕೆ ಟೋಟಲಿ ಥೇಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಲಂಡನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಮೂಹ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು.
ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗ
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯು ಟೋಟಲಿ ಥೇಮ್ಸ್ 2026 ಉತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಟೋಟಲಿ ಥೇಮ್ಸ್ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಗಂಗಾ ಆರತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.