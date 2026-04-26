ಮೀರತ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಗಂಡನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಅದೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಜಾಮೀನುಕೊಟ್ಟ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಎಂಥಾ ಲೋಕವಯ್ಯಾ?
ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗೆ ಮೀರೆತ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ ಗಂಡನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು, ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತಾವೇ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸಲು ಬಂದ ಹೆಂಡತಿಯರು
ಪೂರ್ವ ಮಹಾವೀರ್ (ದೆಹಲಿ ಗೇಟ್ ಏರಿಯಾ) ನಿವಾಸಿ ಫುರ್ಕಾನ್, ತನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ. ಈತನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸೋಕೆ ಅಂತಾನೇ ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು ಮೀರೆತ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫುರ್ಕಾನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಗಂಗಾ ನಗರದ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಶಬಾನಾ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಶಹೀನ್, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಬಡಿದಾಟ, ಬೈಗುಳ..
ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ಮರೆತು, ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈಯುತ್ತಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತಲೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಂಪಾಟ ನಡೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಫುರ್ಕಾನ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿ ಆತ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಗಂಡ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದರೆ, ಆತನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಹೆಂಡತಿಯರು ಜೈಲು ಸೇರಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.