ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೀಜಗಳ ಸೇವನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು. ನೆನಪಿಡಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಿಸಿ, ಕುದುರೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ..
ಪುರುಷರ ಪಾಲಿನ ಅಸಲಿ 'ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ' ಈ ಸೂಪರ್ಫುಡ್!
ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ಗೋಡಂಬಿಯಂತಹ ದುಬಾರಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲವೇ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಸೆಯುವ 'ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು' (Pumpkin Seeds) ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅದ್ಭುತ ಗಣಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳು ಒಂದು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಮಚ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಂಬಲಾಗದ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪುರುಷರ ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ (Testosterone) ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ 'ಜಿಂಕ್' (Zinc) ಅಂಶವು ಪುರುಷರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ (BP) ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್!
ಕೇವಲ ಪುರುಷರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಇದು ವರದಾನ. ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸೇವನೆ ಆರಂಭಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೋಷಿಸಿ, ಕೂದಲು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ
ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸದಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 'ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್' ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದು (Roasted) ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದ ಓಟ್ಸ್, ಸ್ಮೂಥಿ ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೀಜಗಳ ಸೇವನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು.
ನೆನಪಿಡಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.