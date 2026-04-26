- ಮಸಾಜ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್; ಬರೀ ಮೈ ತಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರಾ?
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಬದುಕು ಅಂದ್ರೆನೇ ಹಾಗೆ, ಅದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಐಷಾರಾಮಿ ಸುಖ-ಭೋಗಗಳ ಅರಮನೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂದಿನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕುಡಿಯುವ ಕಾಫಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮಲಯಾಳಂ ಬೆಡಗಿ ಅಂಜು ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದೆ!
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ನಟಿ ಅಂಜು ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ 'ಬಾಲಿ'ಗೆ ಹಾರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಹಾಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಜು, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರು ಅದರ 'ಬಿಲ್' (Bill) ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಲೆಯೇ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿದೆ!
7.25 ಲಕ್ಷದ ಮಸಾಜ್?
ಹೌದು, ಅಂಜು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ನ ಮೊತ್ತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7.25 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೇ ಶುರುವಾಯಿತು. "ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಬರೀ ಮೈ ತಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾ?", "ನಾವೆಲ್ಲಾ ವರ್ಷವಿಡೀ ದುಡಿದರೂ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಮಸಾಜ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ", "ಈ ನಟಿಯರ ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ" ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುರಿಮಳೆಯಾಯಿತು. ಅನೇಕರು ಈ ನಟಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಕಂಡು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಅಸಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಆದರೆ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು! ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (INR) ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂಜು ಕುರಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿ 'ರೂಪಿಯಾ' (Rupiah) ದಲ್ಲಿ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂಜು ಅವರು ಪಾವತಿಸಿದ 7.25 ಲಕ್ಷ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯನ್ ರೂಪಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ
ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು!
ಸ್ವತಃ ಅಂಜು ಅವರೇ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಅಂಜು ಕುರಿಯನ್?
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಕ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಂಜು ಕುರಿಯನ್, ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರೇಮಂ' ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು. ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಇದಂ ಜಗತ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು, ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಮಸಾಜ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರ "ಸೀರೆಯೊಳಗೆ ಹಾವು ಸೇರಿದಂತೆ" ದೊಡ್ಡ ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ! ಮುಂದಿನ ಸಲ ಯಾರಾದರೂ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೊದಲು ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ!
