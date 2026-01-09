Water Heater Safety Tips: ಈ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನವನ್ನೂ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅನೇಕ ಜನರು ನೀರು ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೀಸರ್ ಅಥವಾ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್/ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ರಾಡ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಯ್ತಾ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹೌದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಫರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಂಪುರಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಧಿ (21) ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ (19) ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಿಧಿ ಹೀಟರ್ ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ.
ಇದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಗೂ ಶಾಕ್ ತಗಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರಿಯರು ಒಂದೇ ದಿನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ನೆರಳು ಆವರಿಸಿತು.
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
*ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಬಳಸಿ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಕೆಟ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
*ಅನೇಕ ಜನರು ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಕೆಟ್ ಬದಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಕೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಬಳಸಿ.
*ಬಕೆಟ್ ಗೆ ನೀರು ಸುರಿದ ನಂತರವೇ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಹೀಟರ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಬಕೆಟ್ ಗೆ ನೀರು ಸುರಿಯಬೇಡಿ.
*ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.
*ನೀರು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಅನ್ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ.
*ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ.
*ನೀರು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಅನೇಕ ಜನರು ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ರಾಡ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.