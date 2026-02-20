ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೀಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಎಂತಹ ಹಠಮಾರಿ ಜಿಡ್ಡನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೀದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿದರೆ ಎಂತಹ ಜಿಡ್ಡನ್ನಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟಿಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೀದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸರಿಯಾದ ಮದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಎಂತಹ ಹಠಮಾರಿ ಜಿಡ್ಡನ್ನಾದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಸೀದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಿ.
ಹೀಗೆ ಉಜ್ಜಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
ನಂತರ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗಿ, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಿರ ಮಿರ ಮಿಂಚುತ್ತವೆ.
