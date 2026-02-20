ಇಡ್ಲಿ vs ದೋಸೆ; ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ತಿನ್ನೋದು ಬೆಸ್ಟ್?
Healthy Indian Breakfast Options: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಾಹಾರಗಳಾದ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಒಂದೇ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ದೋಸೆ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿ
ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಿಪಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೋಸೆ
ಅನೇಕ ಜನರು ದೋಸೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ರುಚಿಗೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತಿಂದರೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೋಸೆ ತಿಂದ ನಂತರ, ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಇತರ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೋಸೆಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪನೀರ್ನಂತಹ ತರಕಾರಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಮಗೆ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಪವಾಸದ ಮೊದಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಎಣಿಕೆ
ತೂಕ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಎಣಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಜೇತನಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಇಡ್ಲಿಯು ಕೇವಲ 39-45 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಯು 120-150 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಂದು ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ಮೂರು ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ -ಫೈಬರ್ ಬೂಸ್ಟ್
ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇವುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೆಸರಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಸಿವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು?
ನೀವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ದೋಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೇಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪೆಸರಟ್ಟುವಿನಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್-ಭರಿತ ದೋಸೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದು ಇಡ್ಲಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆಯಾಗಿರಲಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್-ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಾಗುತ್ತದೆ.
