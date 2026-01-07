Eyebrow Threading Risks: ಐಬ್ರೋ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡಲು ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.
ಮುಖದ ಮೇಲೆ, ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲನ್ನು( Unwanted hair) ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹುಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡಲು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ (Instagram) ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಶಾಕಿಂಗ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 28 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಮದ್ಯದ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲಿವರ್/ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಐಬ್ರೋ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ (Eyebrow Threading Risks) ಆಗಿತ್ತು.
ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲಿವರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಅನೇಕ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ದಾರಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಕಡಿತಗಳು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ-ಕಟ್ಗಳು (Small cuts or micro-cuts) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ದಾರವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ವೈರಸ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ (Hepatitis B), ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ (Hepatitis C) ಮತ್ತು ಎಚ್ಐವಿ (HIV) ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರಗಳ ನಂತರವೇ ನಿಮಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಣನೀಯ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನೀವು ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ (Please Keep in Mind)
* ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದಾರವನ್ನು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರಾ? ಎಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಪಾರ್ಲರ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವ ಮುಖ್ಯ.
* ಹಾಗೆಯೇ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ನಂತರ ನೀವು ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ.
* ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾರ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.