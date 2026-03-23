Safest States For Women: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಟಾಪ್ 10 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ತಾಣವೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲವೇ? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾನ ಇದೆಯೇ? ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 10 ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಪರರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳಾ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ, ಸುಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿಶಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಹಿಳಾ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ.
ಈ ವರದಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ರಾಜ್ಯಗಳು
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
ಕೇರಳ
ಗುಜರಾತ್
ತಮಿಳುನಾಡು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ದೆಹಲಿ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
ಹರಿಯಾಣ