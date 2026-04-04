ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರಲು ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ 1-2 ಇಂಚು ಭಾಗ ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಲು 1 ರಿಂದ 2 ವಾರಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಗಳು ಬಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡರೆ ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.
ಕುಂಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ರಂಧ್ರವಿರಲಿ. ತಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಬಹುದು.
