Women's Day: ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಕಾರವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಥೆಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಅಡಿಪಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಕಾರ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ತಪಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂದಿಗೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಏಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸೀತೆ: ತ್ಯಾಗ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತ
ರಾಮಾಯಣದ ತಾಯಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವನವಾಸ, ರಾವಣನ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಘನತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದ್ರೌಪದಿ: ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅವಮಾನ
ಮಹಾಭಾರತದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೌರವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅವಮಾನವು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವಳ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿನ ಕರೆ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಸಾವಿತ್ರಿ: ಯಮರಾಜನಿಂದ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದವಳು
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾನರ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಮರಾಜನು ಸತ್ಯವಾನನ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಸಾವಿತ್ರಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಳು.
ಅನಸೂಯಾ: ಪತಿವ್ರತ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ
ಅತ್ರಿ ಋಷಿಯ ಪತ್ನಿ ಅನಸೂಯಾಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭರಿತ ಪತ್ನಿಯ ಪರಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ತಪಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರ ಸಹ ಮಗುವಿನಂತಹ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಶಬರಿ: ಭಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಉದಾಹರಣೆ
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಶಬರಿಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಳು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರಾಮನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಳು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಅವಳ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಾರ್ಗಿ: ವೈದಿಕ ಕಾಲದ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆ
ಗಾರ್ಗಿಯನ್ನು ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದ್ದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಂಡೋದರಿ: ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರದ ಸಂಕೇತ
ರಾವಣನ ಪತ್ನಿ ಮಂಡೋದರಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆ. ಅವಳು ರಾವಣನನ್ನು ಅವನ ದುಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ತಡೆಯಲು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.