Weight loss without gym: ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಫತೇಪುರಿಯಾ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು!
ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಫತೇಪುರಿಯಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಡಯಟ್ ಅಥವಾ ಜಿಮ್ ಕಸರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು 90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 55 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆ 4 ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
1. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಡಯಟ್ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೈಬಿಟ್ಟರು
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಡಯಟ್ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ತೂಕವೇನೋ ಇಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಡಯಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಹಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಅವರು, ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದನ್ನೇ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಜೀವನವಿಡೀ ಸದಾ ಕಾಲ ಪಾಲಿಸಬಹುದಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಡಯಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಉಣ್ಣುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರು.
2. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಅನ್ನ, ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ತಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬ 'ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' (Portion Control) ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿದರು. ಆಹಾರ ಎಂದಿಗೂ ಅಸಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಅದರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣವೇ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಏರಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿತು.
3. ರುಚಿಯಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಎಂದರೆ ಅದು ಬೋರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ಬೇಸರದಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡದು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಗುರವೆನಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಕರವಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಊಟವನ್ನು ಸವಿಯತೊಡಗಿದರು. ಇದು ಅವರ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿತು.
4. ಜಿಮ್ ಬದಲಿಗೆ ನಿರಂತರ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೊದಲು ಬಲವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರತಿದಿನದ ನಡಿಗೆ (Walking) ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಜಿಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಅವರ ದೇಹದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು..
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅವರ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ದಾರಿ.
